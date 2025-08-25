25/08/2025
Podcast Voz que Eleva: episódio dessa semana traz a influenciadora Rogéria Rocha

Em um bate-papo leve e sem rodeios que a coluna e podcast “Voz que eleva” traz a influenciadora Rogéria Rocha, que detalha a sua transformação frente a trajetória pessoal e profissional, hoje ela divulga ações sociais e momentos de fé compartilhando suas experiências com milhares de seguidores.

Rogéria nasceu em Rio Branco, Acre, e desde muito jovem começou sua carreira como modelo, conquistando títulos como Miss Acre Estudantil e Miss Acre das Américas. Ainda criança, sua presença diante das câmeras já chamava atenção, e, ao longo da adolescência, consolidou sua carreira como influenciadora digital, reunindo mais de 500 mil seguidores em suas redes sociais.

Mas sua história vai além do sucesso nas passarelas e nas redes. Em um momento decisivo de sua vida, Rogéria compartilhou com seus seguidores sua jornada de conversão a Cristo. Essa decisão, marcada por reflexão e coragem, trouxe uma transformação profunda, tanto pessoal quanto espiritual. Em vídeos e publicações, ela revelou seu “antes e depois”, mostrando não somente mudanças externas, mas a busca por propósito, identidade e fé.

Como toda história de mudança significativa, sua trajetória também enfrentou críticas e desafios. Rogéria, entretanto, manteve-se firme, reafirmando sua escolha e inspirando outras pessoas a buscarem transformação em suas próprias vidas. Sua experiência comprova que a fé é uma ferramenta poderosa para superar obstáculos e ressignificar a própria história.

Hoje, Rogéria também compartilha um novo capítulo de sua vida pessoal, assumindo um relacionamento com o pastor Cristian Felicidade. Este momento reforça valores de amor, respeito e alinhamento espiritual, elementos que agora guiam suas escolhas e sua caminhada diária.

A história de Rogéria Rocha é um convite à reflexão sobre como a fé, a coragem e a determinação podem transformar vidas. Ela nos lembra que, independentemente dos caminhos que percorremos, sempre é possível recomeçar e buscar significado em nossas decisões.

Em nossa coluna Voz que Eleva, continuaremos a trazer histórias inspiradoras como a de Rogéria, celebrando trajetórias de coragem, fé e superação, e mostrando que cada vida pode se tornar fonte de inspiração para outras pessoas.

