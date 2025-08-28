Poderosas! Veja quem são as 3 mulheres mais ricas do Brasil em 2025

A revista Forbes divulgou, nesta quinta-feira (28/8), a lista de bilionários brasileiros de 2025, e três mulheres se destacaram no topo do ranking. A primeira colocada entre as brasileiras é Vicky Safra, viúva de Joseph Safra, com uma fortuna de R$ 120,5 bilhões. Ela ocupa também a 2ª posição geral, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, cujo patrimônio é de R$ 227 bilhões.

Em seguida, aparece Maria Helena Moraes Scripilliti, herdeira do grupo Votorantim, com R$ 26,8 bilhões. O terceiro lugar entre as mulheres é ocupado por Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, da Itaúsa, com R$ 9,8 bilhões.

Mais mulheres bilionárias no ranking

O levantamento mostra um crescimento na presença feminina: 60 mulheres figuram na lista, contra 48 no ano passado. Elas representam 20% do total de bilionários do país e juntas somam R$ 343,7 bilhões em patrimônio.

Entre as novidades deste ano, estão Íris Abravanel, viúva de Silvio Santos, e suas seis filhas, que estrearam com uma fortuna de R$ 6,4 bilhões. Outras estreantes são Priscila Barreto Moreira Silva (R$ 2,2 bilhões) e Mariana Botelho Ramalho Cardoso (R$ 2,1 bilhões).

As 10 mulheres mais ricas do Brasil em 2025

Vicky Safra e família (Banco Safra) – R$ 120,5 bilhões Maria Helena Moraes Scripilliti e família (Votorantim) – R$ 26,8 bilhões Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela (Itaúsa) – R$ 9,8 bilhões Anne Werninghaus (WEG) – R$ 9,1 bilhões Cristina Helena Junqueira (Nubank) – R$ 8,7 bilhões Neide Helena de Moraes (Votorantim) – R$ 8,4 bilhões Vera Rechulski Santo Domingo (AB InBev) – R$ 7,1 bilhões Lucia Borges Maggi (Amaggi) – R$ 6,6 bilhões Dora Voigt de Assis (WEG) – R$ 6,6 bilhões Lívia Voigt (WEG) – R$ 6,6 bilhões

👉 Fonte: Forbes Brasil

✍️ Redigido por Contilnet