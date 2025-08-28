28/08/2025
Universo POP
Poderosas! Veja quem são as 3 mulheres mais ricas do Brasil em 2025
Viih Tube e Eliezer revelam gasto de R$ 16 mil por mês em supermercado
Médicos retiram cobra do estômago de mulher em caso chocante
Descubra as cores da moda para a Primavera/Verão 2026 e inspire‑se com looks atuais e tendências irresistíveis
Homem em situação de rua atira lata de cerveja no rosto de jovem que estava voltando do trabalho
Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e diz que só queria “proteger” Wanessa
Após 3 meses de internação, Faustão deixa hospital e seguirá recuperação em casa
Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho

Poderosas! Veja quem são as 3 mulheres mais ricas do Brasil em 2025

Ranking da Forbes traz 60 brasileiras bilionárias; juntas, elas acumulam mais de R$ 340 bilhões em patrimônio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A revista Forbes divulgou, nesta quinta-feira (28/8), a lista de bilionários brasileiros de 2025, e três mulheres se destacaram no topo do ranking. A primeira colocada entre as brasileiras é Vicky Safra, viúva de Joseph Safra, com uma fortuna de R$ 120,5 bilhões. Ela ocupa também a 2ª posição geral, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, cujo patrimônio é de R$ 227 bilhões.

Em seguida, aparece Maria Helena Moraes Scripilliti, herdeira do grupo Votorantim, com R$ 26,8 bilhões. O terceiro lugar entre as mulheres é ocupado por Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, da Itaúsa, com R$ 9,8 bilhões.

Vicky Safra – Reprodução

Mais mulheres bilionárias no ranking

O levantamento mostra um crescimento na presença feminina: 60 mulheres figuram na lista, contra 48 no ano passado. Elas representam 20% do total de bilionários do país e juntas somam R$ 343,7 bilhões em patrimônio.

Entre as novidades deste ano, estão Íris Abravanel, viúva de Silvio Santos, e suas seis filhas, que estrearam com uma fortuna de R$ 6,4 bilhões. Outras estreantes são Priscila Barreto Moreira Silva (R$ 2,2 bilhões) e Mariana Botelho Ramalho Cardoso (R$ 2,1 bilhões).

As 10 mulheres mais ricas do Brasil em 2025

  1. Vicky Safra e família (Banco Safra) – R$ 120,5 bilhões

  2. Maria Helena Moraes Scripilliti e família (Votorantim) – R$ 26,8 bilhões

  3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela (Itaúsa) – R$ 9,8 bilhões

  4. Anne Werninghaus (WEG) – R$ 9,1 bilhões

  5. Cristina Helena Junqueira (Nubank) – R$ 8,7 bilhões

  6. Neide Helena de Moraes (Votorantim) – R$ 8,4 bilhões

  7. Vera Rechulski Santo Domingo (AB InBev) – R$ 7,1 bilhões

  8. Lucia Borges Maggi (Amaggi) – R$ 6,6 bilhões

  9. Dora Voigt de Assis (WEG) – R$ 6,6 bilhões

  10. Lívia Voigt (WEG) – R$ 6,6 bilhões

👉 Fonte: Forbes Brasil
✍️ Redigido por Contilnet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.