Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia

Poucas horas após a Operação Desfortuna da Polícia Civil, que investiga um esquema de jogos de azar online, a influenciadora Bia Miranda publicou vídeos em suas redes sociais mostrando a situação de sua casa. O imóvel estava revirado, com maquiagens espalhadas e o computador quebrado.

Nos stories, Bia lamentou a destruição: “Meu Deus, minhas maquiagens!” e “O computador das crianças foi para o ralo”. No entanto, logo depois, ela postou vídeos dançando de forma relaxada e animada, o que chamou a atenção de seus seguidores.

A Operação Desfortuna cumpriu 31 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A ação mirou 14 influenciadores e dois empresários suspeitos de envolvimento na divulgação de jogos de azar ilegais, como o “jogo do tigrinho”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.