Polêmica fashion! Kim Kardashian lança modelador facial da Skims e causa furor

A marca Skims, de Kim Kardashian, voltou às raízes com um lançamento de shapewear curioso, mas para lá de controverso. Trata-se de um modelador facial, batizado de Seamless Sculpt Face Wrap, que, assim como as outras versões disponíveis no mercado, é semelhante às cintas compressivas faciais usadas após cirurgias plásticas.

Esta é a primeira investida da etiqueta de vestuário e modeladores no segmento de beleza após comprar a linha de cosméticos SKKN, da própria Kim, para unificar os negócios. A marca menciona, inclusive, que a peça inclui “fios de colágeno”, sem especificar maiores detalhes.

Detalhes do produto e a febre das trends

Indicado pela Skims para ser utilizado durante a noite diariamente, o modelador é feito com o mesmo tecido utilizado nas demais peças de shapewear da marca de Kim, nas cores “argila” e “cacau”. A peça envolve queixo, bochechas e pescoço, com fechos de velcro e uma tira inferior. Com ajuda do alvoroço gerado nas redes sociais, o estoque inicial disponibilizado esgotou em horas, levando a label a abrir uma lista de espera.

O lançamento chega em um momento em que, no TikTok, a tag #facesculpting acumula visualizações em conteúdos que promovem padrões estéticos de beleza do rosto por meio de técnicas variadas. Já a trend #morningshed, também usada pela Skims para promover o modelador facial, tem milhares de vídeos mostrando a retirada de itens como tiras e máscaras usadas ao longo da noite.

Recentemente, Kim Kardashian também “causou” com uma versão do sutiã com relevo em formato de mamilos decorado com piercing. A marca da magnata também trabalha com os chamados “waist trainers”, para acinturar a silhueta.

Skims/Divulgação

Skims/Divulgação

Skims/Divulgação

Críticas e a visão médica

O lançamento do modelador facial de Kim Kardashian, claro, não foi imune a críticas da web, como em uma publicação do Reddit. “Tenho que dar crédito à Kim, ela está sempre na vanguarda, identificando coisas novas que deixam as mulheres inseguras e lucrando com elas”, escreveu uma das pessoas.

O produto dá algum resultado?

Normalmente, após procedimentos faciais como lifting e lipoaspiração, as cintas compressivas ajudam a reduzir o inchaço durante a recuperação. Já dispositivos como o da Skims podem, no máximo, resultar em efeitos passageiros e superficiais, como a sensação passageira de firmeza ou redução do inchaço pela manhã. É o que enfatiza o cirurgião plástico Fernando Lamana.

O médico explica que o produto não tem os mesmos objetivos ou a eficácia clínica de indicações prescritas por um cirurgião. Inclusive, o uso prolongado pode causar efeitos colaterais como compressão excessiva dos nervos faciais, irritações na pele, alergias e até comprometimento da circulação local. O desconforto muscular também pode atrapalhar o sono, de acordo com o especialista.

“No contexto cirúrgico, o uso é controlado, com tempo e indicação específicos. Fora disso, o risco é de banalização de algo que deveria ser médico. De forma geral, esses produtos não têm comprovação científica robusta quando usados por pessoas que não passaram por cirurgia”, avalia.

Connect Images via Getty Images O modelador recém-lançado pela Skims surfa na onda de trends como #facesculpting e #morningshed, populares no TikTok

Alternativas com respaldo médico

Entre os tratamentos com respaldo médico relacionados à flacidez, contorno facial ou rejuvenescimento, Fernando Lamana acrescenta que existem alternativas seguras como radiofrequência, bioestimuladores de colágeno, ultrassom microfocado e a famosa toxina botulínica. Em todos os casos, o acompanhamento profissional é imprescindível.

“É essencial procurar um profissional qualificado, como o cirurgião plástico, dermatologista ou médico especializado em estética, para avaliar a indicação correta e evitar soluções que podem parecer simples, mas têm eficácia limitada e riscos reais”, adverte Lamana.

Fonte: Skims / Reddit / Dr. Fernando Lamana Redigido por ContilNet.