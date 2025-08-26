Polêmica: vereador de Santa Catarina quer proibir entrada de acreanos e outros nortistas no estado

O vereador Mateus Batista (União Brasil), de Joinville (SC), apresentou um projeto de lei que prevê a restrição da moradia de pessoas provenientes do Norte e Nordeste do Brasil na cidade, gerando repercussão nacional.

Segundo o parlamentar, a medida seria necessária para evitar que Santa Catarina enfrente problemas sociais decorrentes do aumento populacional. Em vídeo explicativo, Mateus afirmou que o estado estaria pagando duas vezes pelo pacto federativo e pelas más gestões em outros estados.

“Primeiro, Brasília tira mais do que devolve pelo pacto federativo. Depois, a má gestão e corrupção no Norte e Nordeste expulsam sua população, que acaba migrando pra cá. Resultado? Nosso serviço público sobrecarregado, cidades congestionadas e aumento da desordem social”, declarou.

O vereador citou como consequências do aumento populacional a falta de escolas, trânsito caótico e crescimento de pessoas em situação de rua. Ele também defendeu a ideia de que prefeituras possam implementar um “controle migratório” sobre quem chega aos municípios, afirmando que políticas claras nesse sentido seriam praticadas por países desenvolvidos.

A proposta recebeu críticas imediatas. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville (Sinsej) divulgou nota de repúdio, alertando para o risco de discursos que fomentam preconceito e divisão social.