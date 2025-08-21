21/08/2025
Universo POP
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Polícia apreende drogas durante operação após fuga no Francisco de Oliveira Conde

Preso condenado por homicídio não foi localizado, mas polícia apreendeu drogas e prendeu um suspeito

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na manhã desta quinta-feira (21), a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou uma operação em Rio Branco voltada à recaptura de um dos detentos que escapou do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC) em 19 de junho. Apesar das buscas, o preso — já condenado por crimes graves, incluindo homicídio — não foi localizado.

Durante as diligências, porém, os agentes encontraram uma residência no bairro Wilson Ribeiro que funcionava como ponto de distribuição de drogas. No local, foram apreendidos cocaína, maconha, crack, balanças de precisão e materiais usados para embalagem. Uma pessoa acabou sendo presa em flagrante.

Preso condenado por homicídio não foi localizado, mas polícia apreendeu drogas e prendeu um suspeito/Foto: Cedida

A ação foi conduzida em parceria pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) e pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As equipes trabalham de forma conjunta para capturar os foragidos e enfraquecer possíveis organizações que estejam oferecendo apoio logístico aos criminosos.

O delegado Saulo Macedo, da DENARC, destacou a relevância dessa integração entre setores da polícia. “Estamos trabalhando para prender os foragidos e, ao mesmo tempo, enfraquecer a estrutura criminosa que pode estar dando suporte a eles”, ressaltou.

Já o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, assegurou que a instituição vai continuar empenhada até prender todos os fugitivos. Segundo ele, o compromisso é restabelecer a ordem e garantir a segurança da população acreana.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.