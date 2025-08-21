Polícia apreende drogas durante operação após fuga no Francisco de Oliveira Conde

Na manhã desta quinta-feira (21), a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou uma operação em Rio Branco voltada à recaptura de um dos detentos que escapou do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC) em 19 de junho. Apesar das buscas, o preso — já condenado por crimes graves, incluindo homicídio — não foi localizado.

Durante as diligências, porém, os agentes encontraram uma residência no bairro Wilson Ribeiro que funcionava como ponto de distribuição de drogas. No local, foram apreendidos cocaína, maconha, crack, balanças de precisão e materiais usados para embalagem. Uma pessoa acabou sendo presa em flagrante.

A ação foi conduzida em parceria pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) e pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As equipes trabalham de forma conjunta para capturar os foragidos e enfraquecer possíveis organizações que estejam oferecendo apoio logístico aos criminosos.

O delegado Saulo Macedo, da DENARC, destacou a relevância dessa integração entre setores da polícia. “Estamos trabalhando para prender os foragidos e, ao mesmo tempo, enfraquecer a estrutura criminosa que pode estar dando suporte a eles”, ressaltou.

Já o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, assegurou que a instituição vai continuar empenhada até prender todos os fugitivos. Segundo ele, o compromisso é restabelecer a ordem e garantir a segurança da população acreana.