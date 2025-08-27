27/08/2025
Polícia apreende espingardas e itens de caça no litoral de SP

Policiais civis encontraram três espingardas e um revólver — além de itens de caça — durante um mandado de busca e apreensão, nesta quarta-feira (27/8), em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Um homem foi preso em flagrante.

Os agentes se deslocaram até o endereço e encontraram o suspeito. O homem declarou possuir armas de fogo e indicou o local para os policiais.

Armas apreendidas

  • No imóvel, as autoridades encontraram três espingardas, calibres 28 e 32, todas com numeração aparente, além de um revólver .32, também numerado e com munição.
  • Também havia apetrechos utilizados para a recarga artesanal de cartuchos e itens destinados à caça.
  • Todos os materiais foram apreendidos.

Questionado, o suspeito confessou ser dono dos itens e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Ubatuba.

