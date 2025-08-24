23/08/2025
Universo POP
Polícia apreende quase 500 kg de cocaína e skunk em pista de pouso clandestina em Rondônia

Suspeitos fugiram após chegada dos policiais; as drogas estavam em fardos escondidos em área rural de Rolim de Moura

A Polícia Militar de Rondônia apreendeu, na última sexta-feira (22), cerca de 500 quilos de cocaína e skunk, conhecida como “supermaconha”, em uma área rural próxima ao município de Rolim de Moura (RO). As drogas estavam escondidas em fardos.

Polícia apreende meia tonelada de drogas — Foto: PM

Segundo a corporação, os policiais receberam denúncias sobre uma pista de pouso clandestina que estaria sendo usada para armazenamento e transporte de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os suspeitos fugiram para a mata.

Durante as buscas, foram encontrados 14 fardos cheios de drogas. Ninguém foi preso, e as investigações continuam para identificar os envolvidos.

