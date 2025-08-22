Polícia Civil confirma identidade de homem encontrado morto no Rio Acre em Rio Branco

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou, na tarde desta quinta-feira (21), que o corpo encontrado boiando no Rio Acre, próximo a uma canoa, trata-se de Maricélio Oliveira da Silva, de 32 anos.

A identificação foi feita por meio de exames técnicos do Instituto de Identificação e confirmada por familiares que estiveram no IML para acompanhar os procedimentos legais.

De acordo com a Polícia Civil, Maricélio estava desaparecido desde a última terça-feira (19), quando foi visto pela última vez. O corpo apresentava sinais de execução: as mãos estavam amarradas para trás e havia perfurações de disparos de arma de fogo na cabeça.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.