19/08/2025
Polícia Civil participa do lançamento da 4ª fase da Operação Contenção Verde em Rodrigues Alves

Evento ocorreu no Estádio Municipal de Rodrigues Alves, nesta terça-feira (19)

A Polícia Civil do Acre (PCAC) marcou presença, nesta terça-feira (19), no lançamento da 4ª fase da Operação Contenção Verde, realizado no Estádio Municipal de Rodrigues Alves. A iniciativa, de caráter preventivo e ostensivo, tem como objetivo o combate a crimes ambientais, com ênfase no enfrentamento ao desmatamento ilegal, por meio de ações terrestres e aéreas de fiscalização.

Polícia Civil participa do lançamento da 4ª fase da Operação Contenção Verde em Rodrigues Alves. Foto: Reprodução

De acordo com o Governo do Estado, a Contenção Verde é uma operação contínua que busca assegurar a preservação da floresta amazônica e a proteção das comunidades que dela dependem. Nesta nova etapa, o monitoramento será ampliado com o uso de tecnologias avançadas de rastreamento, que possibilitam identificar e coibir atividades criminosas em áreas de difícil acesso.

Representando a Polícia Civil durante a solenidade, o delegado Marcilio Laurentino ressaltou a importância da atuação integrada entre órgãos de segurança e entidades ambientais.

“A Polícia Civil atua de forma firme no enfrentamento aos crimes ambientais e compreende que o combate ao desmatamento ilegal exige não apenas fiscalização, mas também integração entre as instituições. Nossa presença nesta operação reforça o compromisso da PCAC com a preservação da floresta e a defesa das comunidades que dela dependem”, afirmou.

Com o reforço das forças policiais e ambientais, o Estado busca consolidar um modelo de fiscalização permanente que contribua para reduzir o desmatamento, garantir a ordem ambiental e promover um futuro sustentável para o Acre.

