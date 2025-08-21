20/08/2025
Polícia Civil recupera bens furtados e apreende drogas em operação no interior do Acre

No total, a Polícia Civil apreendeu 68 gramas de cocaína e 19 gramas de maconha, além de recuperar os objetos furtados

A Polícia Civil prendeu duas pessoas por receptação e tráfico de drogas e recuperou objetos furtados durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (20), no Bairro Lírio dos Vales, em Epitaciolândia no interior do Acre.

As investigações começaram após o registro de boletim de ocorrência relatando o furto de uma caixa d’água e de um fogão em uma residência. O principal suspeito, um homem de 37 anos identificado pelas iniciais C.R., foi localizado durante patrulhamento. Ao ser abordado, ele confessou o crime e disse ter trocado os bens em um ponto de venda de drogas conhecido como “Boca da Darliane”.

Polícia Civil apreendeu drogas, dinheiro e objetos furtados durante operação no Bairro Lírio dos Vales, em Epitaciolândia/Foto cedida

Seguindo a denúncia, os policiais foram ao endereço indicado e encontraram a caixa d’água em frente à casa. No local estavam D.C. e C.K., que alegaram ter adquirido o item por R$ 50,00 de uma pessoa não identificada. Dentro da residência, os agentes localizaram também um fogão com características idênticas ao furtado.

Durante a revista, foram apreendidos sacos plásticos cortados, usados para embalar entorpecentes, além de porções de maconha e cocaína já prontas para a venda, escondidas dentro de um pote de arroz. Os policiais também encontraram R$ 380,00 em notas trocadas e, após buscas no quintal, localizaram mais drogas armazenadas em embalagens.

Drogas apreendidas em operação no interior do Acre/Foto cedida

No total, a Polícia Civil apreendeu 68 gramas de cocaína e 19 gramas de maconha, além de recuperar os objetos furtados.

D.C. e C.K. receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Epitaciolândia, onde permanecem à disposição da Justiça.

