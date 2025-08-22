22/08/2025
Polícia Civil recupera motocicleta e prende suspeitos em Cruzeiro do Sul

Ação foi coordenada pelo Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI)

Uma ação rápida e coordenada do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI) da Polícia Civil resultou, na manhã desta quinta-feira (22), na recuperação de uma motocicleta roubada e na detenção de dois suspeitos em Cruzeiro do Sul. O crime havia ocorrido na noite anterior, por volta das 19h, nas proximidades da Cerâmica do Juruá, no bairro Saboeiro.

Polícia Civil recupera motocicleta e prende suspeitos em Cruzeiro do Sul. Foto: Reprodução

De acordo com informações da polícia, a vítima foi surpreendida por dois indivíduos armados enquanto descartava lixo doméstico. Logo após o registro da ocorrência, a equipe do NEPATRI iniciou diligências e, com base em informações levantadas e apoio da comunidade, localizou o veículo no bairro Cruzeirinho.

Na abordagem, dois suspeitos foram detidos. Um deles, menor de idade, confessou participação no crime e ainda admitiu envolvimento em outros três roubos semelhantes registrados nas últimas semanas. Além disso, os investigadores apreenderam uma réplica de arma de fogo utilizada nas ações criminosas.

A operação contou com apoio imediato da Polícia Militar, que foi acionada pelo NEPATRI e deu suporte durante a interceptação. A integração entre as forças policiais foi apontada como fundamental para o êxito da ação.

Os suspeitos foram encaminhados às autoridades competentes e as investigações prosseguem para apurar possíveis conexões com outros crimes patrimoniais na região.

O NEPATRI reforçou, em nota, seu compromisso com o enfrentamento à criminalidade e destacou a importância da colaboração da população no fornecimento de informações que auxiliem nas investigações.


