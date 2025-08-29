Polícia do Rio prende ex-motorista da socialite Regina Lemos

Foragido desde novembro de 2024, José Marcos Chaves Ribeiro, ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, foi preso nesta sexta-feira (29/8) durante a Operação Dama de Ouro.

O homem é acusado de tentativa de feminicídio, sequestro e cárcere privado, violência psicológica e furto qualificado contra a socialite carioca, de 88 anos, viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, marca de cartas de baralho.

Relembre o caso

A socialite Regina Lemos acusa o ex-motorista de mantê-la em cárcere privado por 10 anos no Rio de Janeiro. Após ter fugido, ela concedeu entrevistas e relatou a situação. A história passou a ser chamada de Caso Chopin, por ser o nome do edifício onde fica o apartamento de luxo em que a mulher esteve em cativeiro.

Os familiares de Regina afirmam que José Marcos forçou a socialite a assinar um documento de união estável. A idosa de 88 anos alegou não se lembrar do registro. Vale destacar que a socialite ficou viúva do fazendeiro e proprietário da empresa de baralhos Copag, Nestor Gonçalves, em 1994. O casal não teve filhos.

À época do falecimento de Nestor, o patrimônio deixado a ele para Regina chegou a ser avaliado em US$ 500 milhões, o equivalente a R$ 2,5 bilhões em cotação atual. Em entrevistas, parentes enfatizaram que José Marcos roubou uma parte considerável da fortuna da socialite, o que inclui joias e obras de arte.

A família acusa o ex-motorista de tê-la mantido, durante 10 anos, isolada em casa, sem contato com amigos e parentes. A decisão judicial, que transformou José Marcos em reú, foi baseada em uma investigação da 12ª DP (Copacabana), que começou em novembro do ano passado.

Leia também

Em 2024, José Marcos foi indiciado pelo delegado Ângelo Machado, da 12ª Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o delegado, José Marcos cometeu delitos previstos no Estatuto do Idoso, deixou de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial, expôs a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso e cometeu crime de violência psicológica contra a mulher.