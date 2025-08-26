Polícia faz perícia em carro roubado de ex-sogro de Bolsonaro

A Polícia Civil do Rio fez, nessa segunda-feira (25/8), a perícia no carro do ex-sogro de Jair Bolsonaro (PL), roubado durante o assalto à casa da família em Resende (RJ), no domingo (24/8). Rogéria Nantes, ex-esposa do ex-presidente, e os pais dela foram feitos reféns por mais de uma hora.

O veículo foi recuperado ainda no domingo, em uma estrada rural que liga Resende a Arapeí (SP). Além da perícia no veículo, os agentes analisaram imagens de câmeras de segurança da residência.

A Polícia Civil investiga o caso como roubo com privação de liberdade e busca identificar a identidade dos autores do crime. A investigação segue em andamento na 89ª DP (Resende).

O que se sabe sobre assalto?

Os criminosos invadiram a casa dos ex-sogros de Bolsonaro, um casal de 85 e 86 anos, e renderam também Rogéria Nantes. Segundo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os assaltantes afirmaram “saber quem ela era” e perguntaram sobre suposto dinheiro enviado pelo ex-presidente à família.

Sem encontrar valores, os suspeitos levaram alguns anéis, celulares e o carro do avô. “Foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, relatou Flávio nas redes sociais.

Em vídeo publicado pelo senador, Rogéria aparece em meio à casa revirada e confirma que os criminosos buscavam dinheiro. Ela afirmou que os homens usavam luvas, mas retiraram para colocar fita nos reféns, e disse acreditar que o grupo já “tinha informações prévias” sobre a família.

