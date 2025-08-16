16/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Polícia fecha prostíbulo e prende mulheres por maus-tratos a crianças

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da 5ª Delegacia Regional de Polícia (5ª DRP), prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (14/8), duas mulheres moradoras de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, por manterem uma casa de prostituição no mesmo local em que crianças estavam sendo criadas em situação de maus-tratos.

A operação que resultou nas prisões foi deflagrada após denúncias feitas à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Luziânia. Segundo as informações, os menores eram constantemente expostos às atividades que aconteciam na residência.

No endereço indicado, agentes de polícia encontraram três crianças — de 9, 11 e 12 anos — em “situação de risco”. O Conselho Tutelar foi imediatamente acionado e acolheu os menores.

Leia também

Na casa, policiais localizaram, ainda, diversos itens sexuais, como preservativos fechados e usados, além de um quarto escondido com “iluminação personalizada e outros objetos que indicavam a prática de prostituição”.

As mulheres foram detidas e autuadas por maus-tratos e pelo crimes de manter casa de prostituição

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.