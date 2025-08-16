Polícia fecha prostíbulo e prende mulheres por maus-tratos a crianças

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da 5ª Delegacia Regional de Polícia (5ª DRP), prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (14/8), duas mulheres moradoras de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, por manterem uma casa de prostituição no mesmo local em que crianças estavam sendo criadas em situação de maus-tratos.

A operação que resultou nas prisões foi deflagrada após denúncias feitas à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Luziânia. Segundo as informações, os menores eram constantemente expostos às atividades que aconteciam na residência.

No endereço indicado, agentes de polícia encontraram três crianças — de 9, 11 e 12 anos — em “situação de risco”. O Conselho Tutelar foi imediatamente acionado e acolheu os menores.

Na casa, policiais localizaram, ainda, diversos itens sexuais, como preservativos fechados e usados, além de um quarto escondido com “iluminação personalizada e outros objetos que indicavam a prática de prostituição”.

As mulheres foram detidas e autuadas por maus-tratos e pelo crimes de manter casa de prostituição