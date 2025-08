Polícia Federal amplia serviços para CACs a partir desta sexta-feira no Acre

A Polícia Federal (PF) inicia, nesta sexta-feira, 1º de agosto, mais uma fase de ampliação dos serviços de fiscalização e controle voltados aos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs. A novidade atinge diretamente o Acre, que passa a contar com mais opções de atendimento por meio da plataforma digital da PF.

Com a mudança, além do estado acreano, as Superintendências da PF em Sergipe (SE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e Roraima (RR) passam a ofertar, de forma totalmente digital, três novos serviços:

Cancelamento do Certificado de Registro (CR)

Aquisição de arma de fogo

Registro de arma de fogo

Esses procedimentos estavam, até então, sob responsabilidade do Exército Brasileiro. A transição das competências teve início em 1º de julho de 2025 e está sendo feita de forma escalonada, como parte de um processo de modernização da administração pública.

Segundo a Polícia Federal, a digitalização e a ampliação dos serviços refletem o compromisso com a continuidade do atendimento à população e com a gestão mais eficiente e transparente dos registros de CACs no país.

A nova etapa da migração permite que todos esses serviços sejam realizados sem a necessidade de deslocamento até unidades físicas, o que deve beneficiar especialmente usuários em estados com grande extensão territorial, como o Acre.

Para mais informações e acesso aos serviços digitais, os interessados devem acessar o portal oficial da PF: www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/armas