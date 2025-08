Polícia Federal do Acre prende ex-PM foragido há anos por feminicídio e organização criminosa

Um ex-policial militar foragido da Justiça há mais de três anos foi preso nesta quarta-feira (6) em uma ação conjunta entre a Polícia Federal do Acre e a Polícia Civil do Amazonas. O homem foi localizado em uma zona rural do município de Boca do Acre (AM), onde se escondia.

Contra o investigado havia dois mandados de prisão preventiva: um pelo crime de homicídio e outro por envolvimento em organização criminosa armada. Ele também respondia criminalmente por feminicídio, após agredir brutalmente sua companheira em 2023. A vítima permaneceu em coma por mais de dois anos e morreu em julho de 2025 em decorrência direta das lesões.

Durante a abordagem, o ex-policial foi flagrado em posse de armas de fogo ilegais e autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma.

Após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Boca do Acre, onde passou pelos procedimentos legais e permanecerá à disposição da Justiça.