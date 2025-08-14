Polícia Federal investiga prefeitura no Acre por compra de testes de dengue e cumpre 6 mandados

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14), a Operação Exame Viciado para investigar supostos crimes contra a administração pública em contratos firmados pela Prefeitura de Tarauacá no ano de 2020.

As apurações começaram a partir da análise de documentos fiscais e contratos referentes à compra, com recursos federais, de testes rápidos para detecção da dengue. Segundo a PF, o valor unitário dos produtos adquiridos era mais que o dobro do preço praticado no mercado.

Durante a investigação, foram reunidas provas que indicam possível sobrepreço superior a 100%, direcionamento na licitação e conluio entre agentes públicos e representantes da empresa fornecedora. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em R$ 282 mil.

Nesta quinta-feira, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e um de sequestro de veículo, todos em Rio Branco. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal em Cruzeiro do Sul.

Os investigados poderão responder por crimes relacionados à licitação e por associação criminosa, entre outras infrações previstas em lei.