14 de agosto de 2025
Universo POP
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS
Hytalo Santos se defende de acusações de exploração de menores
Andressa Urach revela ranking de parceiros sexuais famosos na TV
Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’

Polícia Federal investiga prefeitura no Acre por compra de testes de dengue e cumpre 6 mandados

Operação Exame Viciado ocorre no município de Tarauacá

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14), a Operação Exame Viciado para investigar supostos crimes contra a administração pública em contratos firmados pela Prefeitura de Tarauacá no ano de 2020.

Polícia Federal investiga prefeitura no Acre por compra de testes de dengue e cumpre 6 mandados. Foto: Reprodução

As apurações começaram a partir da análise de documentos fiscais e contratos referentes à compra, com recursos federais, de testes rápidos para detecção da dengue. Segundo a PF, o valor unitário dos produtos adquiridos era mais que o dobro do preço praticado no mercado.

Durante a investigação, foram reunidas provas que indicam possível sobrepreço superior a 100%, direcionamento na licitação e conluio entre agentes públicos e representantes da empresa fornecedora. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em R$ 282 mil.

Nesta quinta-feira, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e um de sequestro de veículo, todos em Rio Branco. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal em Cruzeiro do Sul.

Os investigados poderão responder por crimes relacionados à licitação e por associação criminosa, entre outras infrações previstas em lei.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.