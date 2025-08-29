Polícia intercepta táxi e apreende 2 kg de maconha na BR-364 no interior do Acre

Tentativa de fuga não impede prisão de homem com drogas em abordagem entre Sena Madureira e Manoel Urbano

Uma ação rápida e eficaz do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM) resultou na apreensão de aproximadamente 2 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira (29), durante uma abordagem na BR-364, nas proximidades do km 5, entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano.

Polícia intercepta táxi e apreende 2 kg de maconha na BR-364 entre Sena Madureira e Manoel Urbano. Foto: Reprodução

De acordo com informações, a operação foi deflagrada após a polícia receber denúncia de que um indivíduo estaria transportando entorpecentes em um táxi entre as cidades no interior do Acre.

As guarnições, então, montaram um plano estratégico para interceptar o veículo. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, correndo para uma área de mata próxima à rodovia. No entanto, após buscas intensas, ele foi localizado e preso em flagrante.

Tentativa de fuga não impede prisão de homem com drogas em abordagem no interior do Acre. Foto: Reprodução

Com o indivíduo, os policiais encontraram cerca de dois quilos de maconha, que estavam escondidos em sua bagagem. O material ilícito foi apreendido, e o suspeito encaminhado às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais.

