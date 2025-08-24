Polícia investiga se perda de controle provocou acidente fatal no DF

O acidente no qual morreram quatro pessoas na tarde deste sábado (23/8) pode ter sido provocado devido a uma desestabilização do carro de passeio, que transportava telhas no momento do acidente. A colisão ocorreu na DF-290, na altura da Quadra 12, do Setor Sul do Gama.

De acordo com testemunhas, o veículo Ônix, que rebocava telhas e transportava cinco ocupantes, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão.

As vítimas fatais foram identificadas como Marcos Baldez Cardoso, 28 anos; João Carlos de Souza Guimarães, 41; Antônio Carlos Nascimento, 49; e uma quarta pessoa ainda não identificada. Todas estavam no Ônix.

Além das quatro vítimas, havia ainda um quinto passageiro, de aproximadamente 40 anos, em estado grave. Ele foi levado ao Hospital Regional do Gama (HRG).

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe do Batalhão Rural (BPRural) passava pelo local por volta das 14h50, quando se deparou com o acidente.

O motorista do caminhão, de 53 anos, também ficou ferido e relatava dores na cabeça, costas, quadril e abdômen. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Santa Maria.

Acidente deixou 4 mortos

Bombeiros foram acionados para fazer o socorro

Carro caiu em ribanceira

