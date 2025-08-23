23/08/2025
Polícia Militar prende homem com quase 20 kg de maconha na BR-364

Durante a busca veicular, a droga foi encontrada dividida em duas caixas, uma de isopor e uma térmica , totalizando 19,5 kg de maconha

A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu, nesta sexta-feira (22), um homem com 19,5 kg de maconha na BR-364, no município do Bujari. A prisão ocorreu após uma perseguição policial.

Ao todo foram apreendidos 19kg de maconha/Foto:Reprodução

Durante o patrulhamento, uma guarnição da PMAC avistou um veículo em alta velocidade e deu início ao acompanhamento, que durou cerca de 5 km em direção a Sena Madureira.

Ao abordar o motorista, os policiais notaram seu nervosismo. Questionado sobre a presença de algo ilícito no carro, o homem confirmou. Durante a busca veicular, a droga foi encontrada dividida em duas caixas, uma de isopor e uma térmica , totalizando 19,5 kg de maconha.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia do município, junto com a droga apreendida, para os procedimentos legais.

