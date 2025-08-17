Polícia Militar prende seis suspeitos e apreende armas, motos e objetos roubados na fronteira

Uma operação do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, realizada na noite de sábado (16) em Brasileia, resultou na prisão de seis suspeitos e na apreensão de armas, duas motocicletas e diversos objetos roubados. A ação contou com apoio dos grupamentos GOC e GIRO.

Segundo o capitão Nogueira, subcomandante do batalhão, a ofensiva é parte de um trabalho iniciado na sexta-feira (15), após um assalto registrado na parte alta da cidade. Com base em informações de inteligência, a polícia monitorava suspeitos envolvidos em crimes recorrentes na região de fronteira, incluindo assaltos, roubos e porte ilegal de armas de fogo.

Na noite de sábado, equipes montaram um cerco nos bairros próximos ao Hospital Raimundo Chaar, após um novo assalto com o mesmo modus operandi do crime ocorrido no dia anterior. Durante a ação, foram recuperadas duas motos, joias e outros pertences subtraídos das vítimas. Também foram apreendidos dois revólveres, uma garrucha de cano duplo, celulares e uma pequena quantidade de maconha.

Os detidos e todo o material recolhido foram levados à delegacia de Brasileia, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

O caso será encaminhado ao Poder Judiciário para os devidos procedimentos legais.

Veja o vídeo: