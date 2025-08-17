17/08/2025
Universo POP
Polícia Militar prende suspeitos que planejavam ataques no Segundo Distrito

Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis

Em uma ação rápida e eficiente na noite deste sábado, policiais militares do 8º Batalhão prenderam dois suspeitos por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa. Os indivíduos estavam se preparando para efetuarem disparos de arma de fogo no Bairro Segundo Distrito quando foram interceptados.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com os suspeitos: 1 revólver calibre .38 com 5 munições intactas, 9 gramas de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína, 17 gramas de uma substância esverdeada semelhante à maconha, 13 gramas de crack, 1 faca, 2 lanternas, toucas e agasalhos com capuz.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

A ação reforça o trabalho contínuo da PM no combate ao crime organizado e na proteção da população.

