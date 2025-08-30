Polícia Militar reforça segurança na última noite do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul reforçou o policiamento durante a última noite da 8ª edição do Festival da Farinha, realizada neste sábado (30), no Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho. Segundo o sargento Judson Ferreira, responsável pela operação, o objetivo é garantir a segurança do público e manter a tranquilidade durante o encerramento do evento.

“Durante as três noites anteriores, o festival transcorreu de forma bastante tranquila. A população veio para se divertir, e a nossa atuação se resumiu a orientações e averiguações, sem grandes ocorrências”, destacou o sargento Judson.

Para a última noite, que deve receber um público maior, o policiamento foi intensificado. Cerca de 45 policiais estão distribuídos dentro do evento, garantindo a segurança dos foliões. Além disso, o trabalho das patrulhas ordinárias e do policiamento especializado continua nas ruas e bairros próximos, reforçando a presença da PM em toda a região.

“Esperamos que a população aproveite a festa com tranquilidade. Estamos aqui para intervir, se necessário, mas a expectativa é que a festa termine de forma segura, mantendo a paz que marcou os quatro dias do festival”, completou o sargento.