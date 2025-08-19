19/08/2025
Polícia prende condenado que rompeu tornozeleira eletrônica no interior do Acre

Após ser capturado, F.S.S. foi conduzido à delegacia da Polícia Civil, onde passou pelos procedimentos de praxe, e em seguida colocado à disposição da Justiça

Em uma ação conjunta realizada na tarde da última segunda-feira (18), as Polícias Civil e Militar do Acre prenderam F.S.S., de 28 anos, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul.

Fugitivo foi preso no Vale do Juruá/Foto: Reprodução

O homem foi localizado na comunidade de Restinga, zona rural de Porto Walter, e já possuía condenação definitiva pelo crime de furto. Ele cumpria pena em regime de monitoramento eletrônico, mas acabou rompendo a tornozeleira, o que configurou o crime de dano ao patrimônio público.

Após ser capturado, F.S.S. foi conduzido à delegacia da Polícia Civil, onde passou pelos procedimentos de praxe, e em seguida colocado à disposição da Justiça.

Segundo as forças de segurança, a ação integrada reforça o compromisso em cumprir determinações judiciais e garantir a ordem e tranquilidade no Vale do Juruá, demonstrando que a fiscalização sobre monitorados eletronicamente permanece ativa na região.

PUBLICIDADE
