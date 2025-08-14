Policia prende ‘Diabo Branco’, disciplinador de facção e um dos criminosos mais temidos do Acre

Apontado pelas forças de segurança como um dos criminosos mais perigosos do Acre, Gelcicley Alves de França, 29 anos, conhecido como “Diabo Branco”, foi preso na noite de quarta-feira (13) durante uma operação do 2º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva.

Após a captura, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) e, posteriormente, transferido para o Complexo Penitenciário da capital. “Diabo Branco” é investigado por pelo menos quatro homicídios e vários sequestros. Nos últimos dias, ele era alvo de buscas por participação em dois crimes recentes.

O primeiro ocorreu em 17 de julho, quando, na função de disciplinador de uma facção criminosa, ele e comparsas sequestraram Helitor Altamar Cassimiro Leão da Silva. A vítima foi levada para uma área de mata e agredida, recebendo um tiro na mão como forma de “punição”. Ele conseguiu escapar e denunciar o crime à polícia.

O segundo caso aconteceu na noite seguinte, 18 de julho, quando o motorista de aplicativo Valdisclei Souza da Silva foi rendido na porta de casa e ofoi obrigado a dirigir em alta velocidade. Durante a fuga, o carro atingiu uma motocicleta conduzida por Giliard da Silva Martins, que levava a filha de 9 anos. Pai e filha ficaram feridos e foram hospitalizados. Mesmo após o acidente, o motorista foi forçado a seguir até o Ramal São José, onde o veículo foi abandonado. Ele foi encontrado amarrado no porta-malas.

Na quarta-feira (13), a polícia recebeu informações de que o suspeito estava novamente na Cidade do Povo. Na primeira tentativa, ele conseguiu fugir, mas foi localizado pouco depois e cercado pelas equipes. A prisão foi efetuada sem novos incidentes.

Além de cumprir a prisão preventiva já expedida, “Diabo Branco” deverá responder por outros crimes que estão sob investigação.