Polícia prende dois homens em flagrante por assalto no Centro de cidade do interior do Acre

Os policiais civis estavam em diligência em uma loja de roupas quando foram alertados por um vendedor sobre um assalto em andamento em um estabelecimento vizinho

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu em flagrante dois homens suspeitos de assalto à mão armada no centro comercial de Tarauacá, na tarde desta sexta-feira (22). A ação rápida dos agentes evitou que o crime fosse concluído e resultou na detenção dos criminosos.

Os homens foram presos em flagrante/Foto: Reprodução

Os policiais civis estavam em diligência em uma loja de roupas quando foram alertados por um vendedor sobre um assalto em andamento em um estabelecimento vizinho. Eles se dirigiram imediatamente ao local e, posicionados de forma estratégica, flagraram um dos assaltantes com uma arma longa apontada para a vítima.

Os agentes deram voz de prisão e conseguiram imobilizar um dos suspeitos no local. Com a chegada do reforço policial, o segundo assaltante também foi detido.

Os dois homens foram levados para a Delegacia-Geral de Tarauacá, onde foram autuados por roubo qualificado. A arma utilizada no crime foi apreendida e será submetida a perícia.

A polícia apreendeu uma arma com a dupla/Foto: Reprodução

O delegado titular de Tarauacá, José Ronério, destacou a agilidade da equipe. “A pronta resposta da nossa equipe foi fundamental para evitar que os criminosos concluíssem o assalto e colocassem em risco a vida da vítima e de outras pessoas”, afirmou. “A Polícia Civil segue firme no enfrentamento à criminalidade e continuará atuando com rigor para garantir a segurança da população de Tarauacá.”

