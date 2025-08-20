20/08/2025
Universo POP
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa
Neta de Lula defende Janja e diz que “machismo é o grande x da questão”
Vaza suposto áudio de Amanda Kimberlly após treta com Bruna Biancardi
Vestido da discórdia e pânico: casamento de Eduardo Costa é alvo de polêmicas
Bia Miranda e gato preto sofrem acidente de carro em SP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Polícia prende dois suspeitos de assassinar jovem a tiros no interior do Acre

Os presos supostamente teriam assassinado um jovem após ele se desligar de uma facção criminosa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na manhã desta quarta-feira (20), dois homens suspeitos de participação no homicídio de Reginaldo da Silva Mota, de 22 anos, ocorrido em 19 de junho deste ano, no bairro Bela Vista, em Assis Brasil. As prisões foram efetuadas pela Delegacia-Geral do município e em Sena Madureira.

havia suspeita de que os indivíduos teriam envolvimento em um assassinato/Foto: Reprodução

Segundo as investigações, Reginaldo foi alvejado a tiros por dois indivíduos armados na varanda de sua residência, enquanto se preparava para ir ao trabalho. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital local. Ainda consciente, relatou à Polícia Civil a identidade dos autores e informou que o atentado estava relacionado à sua saída de uma facção criminosa.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia, após ser transferida para o Hospital Regional de Brasileia. O depoimento prestado por Reginaldo, aliado a vestígios coletados pela perícia, foi fundamental para o avanço das investigações e para a identificação dos suspeitos.

Os presos foram identificados pelas iniciais L.N.S.R. e M.L. da S.S.J., ambos com prisão preventiva decretada. Segundo a Polícia Civil, as capturas representam um desdobramento importante para o esclarecimento do caso e para a responsabilização dos envolvidos.

Reginaldo possuía passagens pela polícia, incluindo prisão por furto em Assis Brasil, e estava foragido do regime semiaberto no momento do crime.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.