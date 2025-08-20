Polícia prende dois suspeitos de assassinar jovem a tiros no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na manhã desta quarta-feira (20), dois homens suspeitos de participação no homicídio de Reginaldo da Silva Mota, de 22 anos, ocorrido em 19 de junho deste ano, no bairro Bela Vista, em Assis Brasil. As prisões foram efetuadas pela Delegacia-Geral do município e em Sena Madureira.

Segundo as investigações, Reginaldo foi alvejado a tiros por dois indivíduos armados na varanda de sua residência, enquanto se preparava para ir ao trabalho. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital local. Ainda consciente, relatou à Polícia Civil a identidade dos autores e informou que o atentado estava relacionado à sua saída de uma facção criminosa.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia, após ser transferida para o Hospital Regional de Brasileia. O depoimento prestado por Reginaldo, aliado a vestígios coletados pela perícia, foi fundamental para o avanço das investigações e para a identificação dos suspeitos.

Os presos foram identificados pelas iniciais L.N.S.R. e M.L. da S.S.J., ambos com prisão preventiva decretada. Segundo a Polícia Civil, as capturas representam um desdobramento importante para o esclarecimento do caso e para a responsabilização dos envolvidos.

Reginaldo possuía passagens pela polícia, incluindo prisão por furto em Assis Brasil, e estava foragido do regime semiaberto no momento do crime.