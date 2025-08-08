Polícia prende suspeito de estupro em flagrante logo após denúncia no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, realizou na última quinta-feira (7) a prisão em flagrante de um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais H. B. da S., suspeito de estupro contra uma adolescente.

A ação rápida ocorreu pouco tempo depois da vítima, acompanhada por familiares, comparecer à delegacia para relatar o crime. Segundo o relato da jovem, o estupro aconteceu em um ramal próximo à zona urbana do município, logo após ela sair da escola.

Com base nas informações fornecidas, os policiais iniciaram diligências imediatas e localizaram o suspeito, que foi preso em flagrante. Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma arma de airsoft com o homem, que teria sido usada para ameaçar a vítima durante o crime.

O delegado responsável pelo caso, Rômulo Barros, destacou a rapidez e o comprometimento da equipe. “Nosso dever é agir com celeridade e responsabilidade, principalmente em casos que envolvem vítimas vulneráveis. A prisão é fruto de um trabalho técnico e sério”, afirmou.

O suspeito permanece à disposição da Justiça e foi apresentado em audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (8) para os procedimentos legais.