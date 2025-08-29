Polícia prende suspeitos de golpes em lojas virtuais no litoral de SP

Uma operação da Polícia Civil em Bertioga, litoral de São Paulo, desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes digitais. Três pessoas foram presas após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado na última quarta-feira (27/8).

Os criminosos utilizavam um imóvel localizado em um condomínio de alto padrão. A ação aconteceu após o trabalho da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande que revelou uma estrutura de golpes em sites de vendas e aplicativos de mensagens.

Durante a abordagem, três pessoas tentaram fugir pelas ruas do condomínio. Dois suspeitos de 20 e 30 anos foram capturados após perseguição. A terceira pessoa foi identificada, mas conseguiu escapar.

Equipamentos são apreendidos