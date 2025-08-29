Polícia prende suspeitos de golpes em lojas virtuais no litoral de SP

Escrito por Metrópoles
policia-prende-suspeitos-de-golpes-em-lojas-virtuais-no-litoral-de-sp

Uma operação da Polícia Civil em Bertioga, litoral de São Paulo, desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes digitais. Três pessoas foram presas após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado na última quarta-feira (27/8).

Os criminosos utilizavam um imóvel localizado em um condomínio de alto padrão. A ação aconteceu após o trabalho da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande que revelou uma estrutura de golpes em sites de vendas e aplicativos de mensagens.

Durante a abordagem, três pessoas tentaram fugir pelas ruas do condomínio. Dois suspeitos de 20 e 30 anos foram capturados após perseguição. A terceira pessoa foi identificada, mas conseguiu escapar.

Equipamentos são apreendidos

  • Na operação, os policiais apreenderam um computador com softwares utilizados para aplicar golpes, um veículo de luxo, documentos com indícios de movimentações financeiras fraudulentas e 11 celulares.
  • Alguns aparelhos foram recuperados no terreno vizinho após serem arremessados pelos suspeitos.
  • Três pessoas foram autuadas em flagrante por integrarem organização criminosa voltada à prática de crimes cibernéticos.
  • Os demais envolvidos seguem sob investigação.
  • Os materiais apreendidos serão analisados com autorização judicial para aprofundamento das diligências.

 

logo-contil-1.png

ContilNet Notícias

