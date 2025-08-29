Polícia prende suspeitos de golpes em lojas virtuais no litoral de SP

Uma operação da Polícia Civil em Bertioga, litoral de São Paulo, desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes digitais. Três pessoas foram presas após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado na última quarta-feira (27/8).
Os criminosos utilizavam um imóvel localizado em um condomínio de alto padrão. A ação aconteceu após o trabalho da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande que revelou uma estrutura de golpes em sites de vendas e aplicativos de mensagens.
Leia também
-
Vídeo: menor tenta roubar moto em SP, mas é imobilizado com mata-leão
-
Homem é preso suspeito de sequestrar e torturar namorada por 12 dias
-
Roubo em SP tem reação de PM de folga, tiros, sequestro e fuga. Veja
-
Veja os fundos citados em megaesquema de lavagem de dinheiro do PCC
Durante a abordagem, três pessoas tentaram fugir pelas ruas do condomínio. Dois suspeitos de 20 e 30 anos foram capturados após perseguição. A terceira pessoa foi identificada, mas conseguiu escapar.
Equipamentos são apreendidos
- Na operação, os policiais apreenderam um computador com softwares utilizados para aplicar golpes, um veículo de luxo, documentos com indícios de movimentações financeiras fraudulentas e 11 celulares.
- Alguns aparelhos foram recuperados no terreno vizinho após serem arremessados pelos suspeitos.
- Três pessoas foram autuadas em flagrante por integrarem organização criminosa voltada à prática de crimes cibernéticos.
- Os demais envolvidos seguem sob investigação.
- Os materiais apreendidos serão analisados com autorização judicial para aprofundamento das diligências.