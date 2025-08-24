Polícia procura suspeita de esconder dupla que matou homem no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por Flávia Beatriz Maia de Oliveira, investigada por esconder a dupla suspeita de matar um homem de 32 anos no Sol Nascente na noite de sábado (23/8).

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 197. O sigilo é garantido.

Segundo as investigações, a vítima foi identificada como Marcos Ribeiro Leite Lima. Ele estava com um amigo dentro do carro quando foi surpreendido por uma dupla em uma motocicleta que disparou contra os dois.

Marcos morreu no local e o amigo foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Os criminosos fugiram em seguida. O caso é investigado pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte).