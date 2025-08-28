28/08/2025
Polícia procura suspeito de matar dois em noite de arrastão no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura pelo segundo envolvido no ataque a ao menos cinco pessoas com arma branca, entre 0h e 8h da última quarta-feira (27/8), em Ceilândia. Dois dos ataques causaram a morte das vítimas.

A maioria das vítimas eram pessoas em situação de vulnerabilidade e a abordagem dos criminosos, de acordo com a polícia, seguia um padrão de abordagem violenta, exigência de dinheiro ou pertences e agressão com faca diante de qualquer recusa.

Veja sequência dos crimes:

  • 0h – QNN 18, Ceilândia Norte (23ª DP): um homem de 65 anos foi atacado com cerca de 15 golpes de faca e socorrido pelo Samu.
  • 2h – EQNM 2/4, Ceilândia (15ª DP): um homem de 39 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto.
  • 3h – QNN 02, Ceilândia (15ª DP): um homem de 24 anos foi ferido com golpes no pescoço e abdômen após reagir a um roubo; segue internado no Hospital Regional de Ceilândia.
  • 7h – QNN 12, Ceilândia Norte (23ª DP): outra vítima foi atacada e morta; identidade ainda não divulgada.
  • 8h20 – QNN 01, Ceilândia (15ª DP): um homem de 25 anos foi esfaqueado na cabeça ao se recusar a entregar dinheiro; testemunha gritou por socorro e os agressores fugiram.

Em um vídeo ao qual o Metrópoles teve acesso, os dois criminosos aparecem andando tranquilamente em frente à avenida Hélio Prates, na QNN 2, uma das mais movimentadas da região.

Assista:

Jonathan Bruno Dias, de 30 anos, foi detido no mesmo dia graças a uma força tarefa da 15ª e da 23ª Delegacias de Polícia. Ele cumpria prisão domiciliar e responde a pelo menos seis processos por casos de porte de arma branca, furto qualificado, roubo majorado e, agora, responderá por latrocínio e tentativa de latrocínio.

Jonathan responde a seis processos no TJDFT

Jonathan Bruno Dias Santos, de 30 anos

No entanto, o segundo autor continua sendo procurado. A identidade do criminoso ainda não foi confirmada e a polícia conta com denúncias anônimas para concluir a identificação.

A PCDF disponibiliza quatro meios para recebimento de denúncias com sigilo absoluto:

