19/08/2025
Polícia usou força excessiva contra manifestantes em Los Angeles

Escrito por Metrópoles
policia-usou-forca-excessiva-contra-manifestantes-em-los-angeles

Relatório da Human Right Watch (HRW), organização internacional em defesa dos direitos humanos, apontou que policiais responderam aos protestos em Los Angeles, na Califórnia (EUA), organizados em junho passado contra as políticas migratórias do governo Donald Trump com “força excessiva e brutalidade deliberada”.

“A resposta agressiva das autoridades locais, estaduais e federais a esses protestos oprimiu violentamente o direito do público de expressar indignação e o direito da mídia de reportar com segurança”, registrou no documento tornado público na segunda-feira (18/8).

De acordo com a HRW, policiais dispararam gás lacrimogêneo, balas de pimenta, projéteis de espuma dura e granadas de efeito moral diretamente contra manifestantes e jornalistas, entre outros, muitas vezes à queima-roupa ou sem motivação.

Relatos mostram que dezenas de pessoas sofreram ferimentos, desde hematomas e lacerações graves a ossos quebrados, concussões, dedo amputado e lesões oculares austeras.

“A resposta agressiva das autoridades locais, estaduais e federais a esses protestos oprimiu violentamente o direito do público de expressar indignação e o direito da mídia de noticiar com segurança”, afirmou Ida Sawyer, diretora da ONG.

