14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson

Policiais militares agem rápido e salvam recém-nascida engasgada no interior do Acre

Manobra aplicada pelos policiais desobstruiu as vias respiratórias da criança

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Policiais militares conseguiram salvar a vida de uma bebê recém-nascida que estava engasgada, no município de Acrelândia.

O caso foi divulgado nesta quinta-feira (14) nas redes sociais e gerou comoção entre internautas, que destacaram a importância do preparo e da ação rápida dos agentes.

Momento em que policiais militares atuaram para salvar a vida da recém-nascida engasgada em Acrelândia/Foto: Reprodução

De acordo com os relatos, a manobra aplicada pelos policiais desobstruiu as vias respiratórias da criança, evitando que o quadro se agravasse.

Nos comentários, muitas pessoas parabenizaram a equipe e compartilharam experiências semelhantes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.