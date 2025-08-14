Policiais militares agem rápido e salvam recém-nascida engasgada no interior do Acre

Policiais militares conseguiram salvar a vida de uma bebê recém-nascida que estava engasgada, no município de Acrelândia.

O caso foi divulgado nesta quinta-feira (14) nas redes sociais e gerou comoção entre internautas, que destacaram a importância do preparo e da ação rápida dos agentes.

De acordo com os relatos, a manobra aplicada pelos policiais desobstruiu as vias respiratórias da criança, evitando que o quadro se agravasse.

Nos comentários, muitas pessoas parabenizaram a equipe e compartilharam experiências semelhantes.