Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina

18/08/2025
Operação investiga envolvimento de cinco pm's em chacina com cinco mortos no litoral da paraíba

Cinco policiais militares foram presos nesta segunda-feira (18), durante a Operação Arcus Pontis, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco). Os agentes são investigados por envolvimento em uma chacina que deixou cinco mortos em Conde, no Litoral Sul da Paraíba. Apesar de terem atuado como seguranças do influenciador Hytalo Santos, a operação não tem relação com o caso dele.

A investigação busca esclarecer a participação dos policiais na morte de cinco jovens, ocorrida na noite de 15 de fevereiro, na Ponte do Arco. Segundo a polícia, as vítimas, com idades entre 17 e 26 anos, planejavam uma vingança quando o carro em que estavam foi interceptado, resultando em suas mortes por tiros.

Os policiais presos atuam no 5º Batalhão da PM de João Pessoa. A operação cumpriu cinco dos seis mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça.

Fonte: Ministério Público e Gaeco Redigido por Contilnet.

