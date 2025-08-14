Policial e empresária casados há 20 anos morrem eletrocutados em banheira de motel

Um encontro que deveria ser romântico terminou em tragédia na madrugada desta terça-feira (12), em São José, na Grande Florianópolis. O cabo da Polícia Militar de Santa Catarina, Jeferson Luis Dias Sagaz, de 42 anos, e sua esposa, a empresária Ana Carolina Silva, de 37, foram encontrados mortos dentro de uma banheira com aquecimento elétrico no Motel Dallas. O casal, que era casado há 20 anos, deixa uma filha de quatro.

Desaparecimento e investigação

O casal estava desaparecido desde a noite de domingo (10), após comemorarem o aniversário da filha e a deixarem na casa de uma tia. Preocupados com a ausência prolongada, os familiares acionaram as autoridades, que localizaram os corpos na madrugada. A Polícia Científica confirmou que a causa da morte foi eletrocussão e que não havia sinais de violência no local. A Polícia Civil investiga agora as circunstâncias do acidente e a responsabilidade do motel pelo equipamento, que compunha um cenário de luxo.

