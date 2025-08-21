21/08/2025
Policial militar é identificado após vídeo de sexo em viatura

Caso viralizou nas redes sociais e será investigado pela corporação

Um policial militar do Paraná foi identificado após a divulgação de um vídeo íntimo em que aparece fazendo sexo com uma mulher no capô de uma viatura. As imagens, publicadas em um site de conteúdo adulto, rapidamente se espalharam pelas redes sociais e geraram grande repercussão.

Segundo relato da própria mulher envolvida, ela estava acompanhada do marido às margens de uma estrada quando a viatura da PM se aproximou para verificar a situação. Inicialmente, o policial teria apenas orientado o casal a procurar um local mais adequado, mas acabou participando da cena após provocações.

Foto: Reprodução

Investigação

Em nota oficial, a Polícia Militar do Paraná confirmou que já identificou preliminarmente o agente envolvido e que instaurará um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do caso.

A corporação destacou ainda que “não compactua com condutas que afrontam os valores, princípios e normas que regem a instituição, nem com atitudes que possam comprometer a imagem da corporação perante a sociedade paranaense”.

O caso segue sob investigação interna.

Veja o vídeo do policial em momento íntimo em viatura

Fonte: GMC Online | Redigido por ContilNet Notícias

logo-contil-1.png

