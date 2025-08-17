17/08/2025
Policial penal morre em acidente de moto na rodovia AC-10, em Rio Branco

Policial penal não resistiu após colidir contra um poste na AC-10, entre a Vila do V e Rio Branco

O policial penal Durval Rodrigues do Nascimento morreu na noite deste sábado (17) após sofrer um acidente de motocicleta no km 20 da rodovia AC-10, no trecho entre a Vila do V e Rio Branco.

Segundo informações de conhecidos, Durval havia passado a tarde na Vila do V, onde ingeriu bebida alcoólica com amigos. Apesar de ter sido aconselhado a não retornar à capital pilotando, decidiu seguir viagem.

Margens da Rodovia AC-10, onde o policial penal perdeu a vida após colisão/Foto: ContilNet

Ele conduzia uma motocicleta Honda Biz vermelha quando perdeu o controle do veículo, colidiu contra um poste e foi arremessado para uma área de mata às margens da estrada. Com a força do impacto, o capacete se desprendeu, e o policial penal morreu ainda no local.

Durval Rodrigues do Nascimento, vítima do acidente/Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe apenas confirmou o óbito. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

A Polícia Civil investigará as circunstâncias do acidente.

