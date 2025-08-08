Políticos de oposição marcam presença em agenda com Lula no Acre: “Pelo desenvolvimento”

Os deputados federais eleitos pelo Acre, José Adriano (PP) e Antônia Lúcia (Republicanos) marcaram presença no evento que recebe presidente Lula em Rio Branco, na sede da Cooperacre, nesta sexta-feira (8).

Mesmo em partido de oposição, José Adriano disse que não é adversário de quem luta pelo Acre.

“Eu não sou político de oposição para ninguém que luta pelo desenvolvimento do Acre. Se estiver trabalhando pelo Acre, eu vou estar junto, sim. Não é sobre ser de oposição. Quero dizer, inclusive, que quem quer ajudar o Acre está de portas abertas”, disse o político.

A deputada e pastora Antônia Lúcia concordou com o que disse o colega de bancada:

“Nós acreditamos que a vinda do presidente aqui vai incentivar o desenvolvimento e não importa linha ideológica. Quando vem alguém pra cá e pretende anunciar melhorias, nós vamos receber”, pontuou.