População lota e aguarda show de Evoney Fernandes no Festival da Farinha

A expectativa é de que a última noite do festival registre um dos maiores público

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, está completamente lotado na última noite da 8ª edição do Festival da Farinha. O público já se concentra para o aguardado show do cantor Evoney Fernandes, considerado uma das atrações mais esperadas do evento.

População lota e aguarda show de Evoney Fernandes no Festival da Farinha. Foto: Reprodução

Natural de São Bento do Tocantins, Evoney Fernandes conquistou fãs em toda a região, abrangendo também o oeste acreano e o sul do Amazonas. Durante a apresentação, o artista promete apresentar um repertório diversificado, que mescla sucessos do brega, músicas regionais e canções que valorizam a cultura local, garantindo muita animação e interação com o público.

A expectativa é de que a última noite do festival registre um dos maiores público do evento, reforçando o Festival da Farinha como um dos principais momentos de celebração cultural e musical do Vale do Juruá.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.