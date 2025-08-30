População lota e aguarda show de Evoney Fernandes no Festival da Farinha

O Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, está completamente lotado na última noite da 8ª edição do Festival da Farinha. O público já se concentra para o aguardado show do cantor Evoney Fernandes, considerado uma das atrações mais esperadas do evento.

Natural de São Bento do Tocantins, Evoney Fernandes conquistou fãs em toda a região, abrangendo também o oeste acreano e o sul do Amazonas. Durante a apresentação, o artista promete apresentar um repertório diversificado, que mescla sucessos do brega, músicas regionais e canções que valorizam a cultura local, garantindo muita animação e interação com o público.

A expectativa é de que a última noite do festival registre um dos maiores público do evento, reforçando o Festival da Farinha como um dos principais momentos de celebração cultural e musical do Vale do Juruá.