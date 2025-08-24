Populares registram mulher totalmente despida em via pública de Rio Branco

Uma mulher foi vista completamente despida no centro de Rio Branco neste domingo (24), em um episódio que chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pela região.

De acordo com informações, a jovem parecia estar em surto, possivelmente sob efeito de drogas. A cena gerou constrangimento e preocupação.

O episódio reforça o aumento da presença de pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas da capital acreana, muitas vezes relacionadas ao uso de entorpecentes e à falta de assistência adequada. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da mulher ou se ela recebeu atendimento após o ocorrido.