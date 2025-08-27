Por falta de acordo, votação da PEC da Blindagem é adiada

A votação da PEC da Blindagem, que estabelece que investigações contra parlamentares deve ter o aval do Congresso, foi adiada na Câmara nesta quarta-feira (27/8). Segundo o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ, na imagem em destaque), o texto não teve acordo entre os líderes partidários.

A discussão sobre o texto deve ser retomada na semana que vem. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), reuniu os líderes em sua residência oficial às 19h30 para tentar destravar a votação. A reunião terminou as 22h20 sem acordo.

A oposição era a mais a favor da proposta. O movimento acontece às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).