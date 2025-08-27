27/08/2025
Universo POP
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Por falta de acordo, votação da PEC da Blindagem é adiada

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
por-falta-de-acordo,-votacao-da-pec-da-blindagem-e-adiada

A votação da PEC da Blindagem, que estabelece que investigações contra parlamentares deve ter o aval do Congresso, foi adiada na Câmara nesta quarta-feira (27/8). Segundo o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ, na imagem em destaque), o texto não teve acordo entre os líderes partidários.

A discussão sobre o texto deve ser retomada na semana que vem. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), reuniu os líderes em sua residência oficial às 19h30 para tentar destravar a votação. A reunião terminou as 22h20 sem acordo.

A oposição era a mais a favor da proposta. O movimento acontece às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.