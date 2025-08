Por que a reunião de Lula com comandantes militares durou quase 2h

Inicialmente prevista para durar 30 minutos, a reunião de Lula com o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das três Forças Armadas na terça-feira (29/7), no Palácio do Planalto, durou quase duas horas.

O motivo da longa reunião, segundo apurou a coluna, foi a extensa pauta de assuntos discutidos. Além das promoções militares de cada força, Múcio e os comandantes levaram alguns “problemas” ao presidente.

“Discutimos sobre os nossos problemas, inclusive orçamento”, disse Múcio à coluna.

Dois dias após a conversa, a equipe econômica publicou um decreto descongelando R$ 20,7 bilhões do Orçamento da União de 2025, sendo R$ 1,92 do Ministério da Defesa.

Participam da reunião com Lula os comandantes do Exército, general Tomás Paiva; da Marinha, almirante Marcos Olsen; e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno.