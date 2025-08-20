Por que os Estados Unidos cancelaram vistos de 6 mil estudantes

O Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou mais de seis mil vistos de estudantes internacionais por violações da lei do país e por permanência além do prazo permitido, disse a pasta à BBC.

A agência afirmou que a “grande maioria” das violações envolveu agressão, dirigir sob influência de álcool ou drogas, roubo e “apoio ao terrorismo”.

A medida acontece enquanto o governo de Donald Trump mantém sua ofensiva contra imigração e estudantes internacionais.

Embora o Departamento de Estado não tenha especificado o que quis dizer com “apoio ao terrorismo”, o governo Trump mirou alguns estudantes que participaram de protestos em apoio à Palestina, alegando que eles teriam expressado comportamentos antissemitas.

Dos seis mil vistos de estudantes que foram revogados, o Departamento de Estado disse que cerca de quatro mil foram por quebra da lei.

Outros 200 a 300 vistos também foram cancelados por “terrorismo previsto no INA 3B”, segundo a pasta, em referência a um código que define “atividade terrorista” de forma ampla, como atos que colocam em risco a vida humana ou violam a lei dos EUA.

No início deste ano, o governo Trump suspendeu o agendamento de entrevistas para vistos de estudantes internacionais. Em junho, quando retomou o processo, anunciou que todos os candidatos deveriam tornar públicos seus perfis em redes sociais para uma triagem mais rigorosa.

Segundo o governo, o objetivo era buscar “quaisquer indícios de hostilidade contra cidadãos, cultura, governo, instituições ou princípios fundadores dos Estados Unidos”.

Funcionários do Departamento de Estado também receberam instruções para identificar pessoas “que defendam, auxiliem ou apoiem terroristas estrangeiros designados e outras ameaças à segurança nacional; ou que pratiquem assédio ou violência antissemita ilegal”.

O secretário de Estado, Marco Rubio, disse a parlamentares em maio que estimava que “milhares” de vistos de estudantes haviam sido revogados desde janeiro.

“Não sei o número mais recente, mas provavelmente ainda temos mais a fazer”, disse Rubio ao Congresso dos EUA em 20 de maio. “Vamos continuar a revogar os vistos de pessoas que estão aqui como convidadas e estão atrapalhando nossas instituições de ensino superior.”

Democratas criticaram o esforço do governo Trump para revogar vistos de estudantes, descrevendo-o como um ataque ao devido processo legal.