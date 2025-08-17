Por que Pacheco ainda não decidiu se disputará o governo de Minas

“Plano A” do presidente Lula para a eleição ao governo de Minas Gerais em 2026, o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tem postergado sua decisão sobre a candidatura por um motivo.
Segundo interlocutores de Pacheco, o senador mineiro tem esperanças de ser indicado por Lula ao STF na vaga do atual presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, caso ele antecipe sua aposentadoria.
Pacheco, segundo aliados, prefere virar ministro do Supremo do que concorrer ao governo de Minas. O senador tem dito a aliados não ter pressa para definir seu futuro político.
Lula espera resposta de Pacheco
Como a coluna noticiou, Lula aguarda, há meses, uma resposta de Pacheco sobre sua possível candidatura ao governo de Minas Gerais nas eleições do próximo ano.
Petistas do estado, inclusive, já começaram a articular um “plano B”, caso Pacheco não tope a missão. A alternativa seria uma aliança com o ex-prefeito de Belo HorizonteAlexandre Kalil (Republicanos).