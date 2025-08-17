Por que Pacheco ainda não decidiu se disputará o governo de Minas

“Plano A” do presidente Lula para a eleição ao governo de Minas Gerais em 2026, o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tem postergado sua decisão sobre a candidatura por um motivo.

Segundo interlocutores de Pacheco, o senador mineiro tem esperanças de ser indicado por Lula ao STF na vaga do atual presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, caso ele antecipe sua aposentadoria.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Presidente Lula e o senador Rodrigo Pacheco

Igo Estrela/Metrópoles. @igoestrela 2 de 4

Pacheco quer uma vaga no STF

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 4

Pacheco é ex-presidente do Senado

Evandro Macedo/LIDE 4 de 4

Lula e Pacheco

Igo Estrela/Metrópoles

@igoestrela

Pacheco, segundo aliados, prefere virar ministro do Supremo do que concorrer ao governo de Minas. O senador tem dito a aliados não ter pressa para definir seu futuro político.

Lula espera resposta de Pacheco

Como a coluna noticiou, Lula aguarda, há meses, uma resposta de Pacheco sobre sua possível candidatura ao governo de Minas Gerais nas eleições do próximo ano.

Leia também

Petistas do estado, inclusive, já começaram a articular um “plano B”, caso Pacheco não tope a missão. A alternativa seria uma aliança com o ex-prefeito de Belo HorizonteAlexandre Kalil (Republicanos).