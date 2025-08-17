17/08/2025
Por que Pacheco ainda não decidiu se disputará o governo de Minas

“Plano A” do presidente Lula para a eleição ao governo de Minas Gerais em 2026, o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tem postergado sua decisão sobre a candidatura por um motivo.

Segundo interlocutores de Pacheco, o senador mineiro tem esperanças de ser indicado por Lula ao STF na vaga do atual presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, caso ele antecipe sua aposentadoria.

Presidente Lula e o senador Rodrigo Pacheco

Pacheco quer uma vaga no STF

Pacheco é ex-presidente do Senado

Lula e Pacheco

Pacheco, segundo aliados, prefere virar ministro do Supremo do que concorrer ao governo de Minas. O senador tem dito a aliados não ter pressa para definir seu futuro político.

Lula espera resposta de Pacheco

Como a coluna noticiou, Lula aguarda, há meses, uma resposta de Pacheco sobre sua possível candidatura ao governo de Minas Gerais nas eleições do próximo ano.

Petistas do estado, inclusive, já começaram a articular um “plano B”, caso Pacheco não tope a missão. A alternativa seria uma aliança com o ex-prefeito de Belo HorizonteAlexandre Kalil (Republicanos).

