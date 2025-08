Por que Tarcísio não foi ao ato contra Moraes na Paulista

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), alegou motivos de saúde para não comparecer à manifestação em defesa da anistia a Jair Bolsonaro e do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, no domingo (3/8), na Avenida Paulista.

Tarcísio avisou bolsonaristas que não poderia comparecer porque faria um procedimento de radioablação por ultrassonografia de tireoide no hospital Hospital Albert Einstein na tarde do domingo, justamente na hora do ato.

Em nota, o governo de São Paulo informou que o procedimento ocorreu sem intercorrências e que Tarcísio deve ter alta ainda na noite do domingo. “Nesta segunda-feira (4/3), o governador cumprirá agenda interna em seu gabinete”, informou a assessoria.

Leia também

Malafaia critica ausência de Tarcísio

A ausência do governador e de outros presidenciáveis da direita, conforme noticiou a coluna, foi alvo de críticas do pastor Silas Malafaia. Sem citar nomes, o religioso sugeriu que eles não teriam comparecido por medo do Supremo.

“Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era para estarem aqui, minha gente. Sabe o que fica provado? Que, até aqui, Bolsonaro é insubstituível”, questionou Malafaia em seu discurso, sem citar nomes. “Estão com medo do STF, né? Por isso que não chegaram até aqui? Arrumaram desculpa. Por isso, minha gente, que 2026 é Bolsonaro”, emendou o pastor.

Tarcisio, vale lembrar, compareceu aos outros atos bolsonaristas na Avenida Paulista, sobretudo quando Bolsonaro participou. Dessa vez, o ex-presidente não pode comparecer por estar impedido, por ordem de Moraes, de deixar Brasília.