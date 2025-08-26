Por um triz: ciclista salta da bicicleta e escapa de ser atropelado por motoniveladora no Acre

Um ciclista escapou por muito pouco de ser atropelado por uma motoniveladora na tarde desta segunda-feira (25), em Tarauacá. O incidente foi registrado por uma câmera de segurança instalada na rua João de Paiva, em frente ao Comercial Juan, no bairro da Praia.

Nas imagens, é possível ver o homem pedalando quando o veículo pesado se aproxima por trás. Em uma reação rápida, o ciclista salta da bicicleta e consegue sair da pista, evitando o acidente.

Nem o ciclista, nem o operador da máquina tiveram suas identidades divulgadas. O vídeo mostra ainda o momento em que o condutor da motoniveladora interrompe a marcha e o ciclista retorna para conversar com ele.

Ainda não há confirmação se a bicicleta chegou a ser atingida. A coincidência com os horários de pico, quando muitos trabalhadores retornam para casa, aumenta os riscos e exige cuidado redobrado dos pedestres, ciclistas e motoristas.

Veja o momento: