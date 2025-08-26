26/08/2025
Por um triz: ciclista salta da bicicleta e escapa de ser atropelado por motoniveladora no Acre

Caso aconteceu no município de Tarauacá, interior do Acre

Um ciclista escapou por muito pouco de ser atropelado por uma motoniveladora na tarde desta segunda-feira (25), em Tarauacá. O incidente foi registrado por uma câmera de segurança instalada na rua João de Paiva, em frente ao Comercial Juan, no bairro da Praia.

Momento exato foi registrado por câmeras/Foto: Reprodução

Nas imagens, é possível ver o homem pedalando quando o veículo pesado se aproxima por trás. Em uma reação rápida, o ciclista salta da bicicleta e consegue sair da pista, evitando o acidente.

Nem o ciclista, nem o operador da máquina tiveram suas identidades divulgadas. O vídeo mostra ainda o momento em que o condutor da motoniveladora interrompe a marcha e o ciclista retorna para conversar com ele.

Ainda não há confirmação se a bicicleta chegou a ser atingida. A coincidência com os horários de pico, quando muitos trabalhadores retornam para casa, aumenta os riscos e exige cuidado redobrado dos pedestres, ciclistas e motoristas.

Veja o momento:

