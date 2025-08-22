Porsche batido, ménage e prisão: as 5h intensas na vida de Gato Preto

Em pouco menos de cinco horas, o influenciador Gato Preto provocou um acidente, guiando um Porsche, na zona oeste paulistana, fugiu do local, sem prestar apoio às vítimas, foi flagrado pelado com duas mulheres, em um apartamento — no qual admitiu ter drogas — e foi preso em flagrando por crime de trânsito.
Em depoimento à polícia, o motorista do veículo atingido pelo influenciador contou que Gato Preto “estava visivelmente alterado, com sinais de embriaguez, bastante agressivo e fez diversas ameaças”. O homem ainda explicou que seu filho também estava no carro, trincou o lado esquerdo do maxilar e precisou ser socorrido, no Hospital Alvorada. O estado de saúde dele, atualizado, não foi informado.
Segundo a vítima, mesmo após o acidente, o influenciador ria e não mostrou preocupação com o estado de saúde deles. Horas antes da batida, Gato Preto e Bia Miranda — influenciadora que namora Gato Preto, e que estava com ele no momento do acidente — haviam publicado vídeos mostrando a noite animada, com bebidas alcoólicas e cigarros.
Gato Preto conta com quase 20 mulhões de seguidores no Instagram
Duas mulheres estavam com ele no momento da abordagem
Gato preto foi preso em flagrante, pelo fato de fugir do local do acidente
Ele se justificou aos policaiis enquando se vestia
Influenciador estava pelado quando foi abordado pela PM
Influenciador admitiu qe havia drogas em apartamento durante prisão
Gato Preto pose em redes sociais fumando
Gato Preto tinha em apartamento “maconha de playboy”
Momento de acidente envolvendo Bia Miranda e Gato Preto
Gato Preto foi preso nesta quarta-feira (20/8)
Veja o momento em que Gato Preto é preso após acidente
Porsche de Gato Preto e Bia Miranda ficou destruído
Bia Miranda e Gato Preto se envolveram um um acidente de trânsito
Veja como ficou o carro atingido por Bia Miranda e Gato Preto
Bia Miranda e Gato Preto se envolveram um um acidente de trânsito em São Paulo
Porsche do influenciador Gato Preto após acidente na Faria Lima
Bia e Gato Preto saíram do local do acidente, indo cada qual para um endereço diferente, antes da chegada da polícia.
O influenciador foi para um apartamento, no qual foi abordado por policiais militares. Antes de entrar no imóvel, um policial que registrou a abordagem, com sua câmera corporal, cobriu a lente do equipamento com a mão. Ele explicou ao influenciador que, para não expô-lo no processo — durante o qual as imagens da bodycam eventualmente serão usadas pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) –, optou em cobrir o equipamento. “Vamos entrar e te acompanhar para você se vestir”, disse o policial.
No apartamento estavam duas mulheres, peladas, acompanhando o influenciador. Também havia “maconha de playboy” no local, a droga ice, como admitido por Gato Preto aos PMs que o abordaram.
Apesar disso, no registro da ocorrência — feito no 14º Distrito Policial (Pinheiros) a partir do depoimento dos PMs — não consta a apreensão da droga, sobre a qual também não há menção nem mesmo no depoimento dos policiais. A existência da maconha “gourmet” foi registrada pela câmera corporal do policial que faz a abordagem ao influenciador (assista abaixo).
Questionada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), não se posicionou sobre a ausência da apreensão da maconha no registro policial do caso. Em nota, a pasta afirmou que “todas as circunstâncias” da ocorrência são investigadas por meio de um inquérito policial, instaurado pelo 14º DP.
A PM não havia se manifestado até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.
O funkeiro Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, namorado de Bia Miranda
Bia Miranda.
Gato Preto foi preso nesta quarta-feira (20/8)
Gato Preto posa sério para as redes sociais
Veja o momento em que Gato Preto é preso após acidente
Bia Miranda e Gato Preto.
Bia Miranda e Gato Preto
Gato Preto e Bia Miranda.
Gato Preto e Bia Miranda.
Bia Miranda e Gato Preto
Gato Preto e Bia Miranda.
Bia Miranda e Gato Preto se envolveram e nova polêmica
Gato Preto e Bia Miranda.
Bia Miranda e Gato Preto
“Me enforcou”, relata Bia Miranda após ser agredida pelo ex
Bia Miranda e Gato Preto
O relacionamento entre os dois já teve idas e vindas
Bia Miranda e Gato Preto
Bia Miranda e Gato Preto
Bia Miranda e Gato Preto
“Exaltado”
Outra testemunha afirmou, em depoimento, que descia de um ônibus quando viu o Porsche, em alta velocidade, colidir com um Hyundai HB20 e derrubar um semáforo. O homem confirmou a informação de que Gato Preto deixou o local “exaltado e brigando com o outro motorista”.
O influenciador foi preso no final da manhã e solto horas depois, após pagar fiança. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente, embriaguez ao volante e localização/apreensão de veículo.