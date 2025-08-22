Porsche batido, ménage e prisão: as 5h intensas na vida de Gato Preto

Em pouco menos de cinco horas, o influenciador Gato Preto provocou um acidente, guiando um Porsche, na zona oeste paulistana, fugiu do local, sem prestar apoio às vítimas, foi flagrado pelado com duas mulheres, em um apartamento — no qual admitiu ter drogas — e foi preso em flagrando por crime de trânsito.

Em depoimento à polícia, o motorista do veículo atingido pelo influenciador contou que Gato Preto “estava visivelmente alterado, com sinais de embriaguez, bastante agressivo e fez diversas ameaças”. O homem ainda explicou que seu filho também estava no carro, trincou o lado esquerdo do maxilar e precisou ser socorrido, no Hospital Alvorada. O estado de saúde dele, atualizado, não foi informado.

Segundo a vítima, mesmo após o acidente, o influenciador ria e não mostrou preocupação com o estado de saúde deles. Horas antes da batida, Gato Preto e Bia Miranda — influenciadora que namora Gato Preto, e que estava com ele no momento do acidente — haviam publicado vídeos mostrando a noite animada, com bebidas alcoólicas e cigarros.

“Exaltado”

Outra testemunha afirmou, em depoimento, que descia de um ônibus quando viu o Porsche, em alta velocidade, colidir com um Hyundai HB20 e derrubar um semáforo. O homem confirmou a informação de que Gato Preto deixou o local “exaltado e brigando com o outro motorista”.

O influenciador foi preso no final da manhã e solto horas depois, após pagar fiança. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente, embriaguez ao volante e localização/apreensão de veículo.