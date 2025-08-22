22/08/2025
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social

Porsche batido, ménage e prisão: as 5h intensas na vida de Gato Preto

porsche-batido,-menage-e-prisao:-as-5h-intensas-na-vida de gato preto

Em pouco menos de cinco horas, o influenciador Gato Preto provocou um acidente, guiando um Porsche, na zona oeste paulistana, fugiu do local, sem prestar apoio às vítimas, foi flagrado pelado com duas mulheres, em um apartamento — no qual admitiu ter drogas — e foi preso em flagrando por crime de trânsito.

Em depoimento à polícia, o motorista do veículo atingido pelo influenciador contou que Gato Preto “estava visivelmente alterado, com sinais de embriaguez, bastante agressivo e fez diversas ameaças”. O homem ainda explicou que seu filho também estava no carro, trincou o lado esquerdo do maxilar e precisou ser socorrido, no Hospital Alvorada. O estado de saúde dele, atualizado, não foi informado.

Segundo a vítima, mesmo após o acidente, o influenciador ria e não mostrou preocupação com o estado de saúde deles. Horas antes da batida, Gato Preto e Bia Miranda — influenciadora que namora Gato Preto, e que estava com ele no momento do acidente — haviam publicado vídeos mostrando a noite animada, com bebidas alcoólicas e cigarros.

Leia também

“Exaltado”

Outra testemunha afirmou, em depoimento, que descia de um ônibus quando viu o Porsche, em alta velocidade, colidir com um Hyundai HB20 e derrubar um semáforo. O homem confirmou a informação de que Gato Preto deixou o local “exaltado e brigando com o outro motorista”.

O influenciador foi preso no final da manhã e solto horas depois, após pagar fiança. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente, embriaguez ao volante e localização/apreensão de veículo.

 

ESCOLHA DO EDITOR

