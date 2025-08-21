21/08/2025
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo

Carro de luxo avaliado em R$ 1 milhão ficou destruído após colisão na Avenida Faria Lima

O influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, e a namorada Bia Miranda sofreram um grave acidente na manhã de quarta-feira (20), na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O veículo envolvido era um Porsche 911 Carrera SC conversível, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, que havia sido quitado apenas um dia antes da batida, segundo Bia.

Twitter/Reprodução

O carro avançou o sinal vermelho, colidiu contra um Hyundai HB20 e ainda atingiu um poste de semáforo. O Porsche, fabricado em 2019, ficou completamente destruído.

Detenção e registro do veículo

Após o acidente, Gato Preto chegou a ser detido, mas foi liberado em seguida. O boletim de ocorrência aponta que o carro está registrado em nome de outra pessoa.

Declarações nas redes sociais

Nas redes sociais, o influenciador comentou sobre o prejuízo milionário:

“Bati minha Porsche. Perdi R$ 1 milhão e meio e está suave. Vamos para outra.”

Bia Miranda também se pronunciou, afirmando que pretende arcar com os custos do HB20 atingido:

“Não vi nada, não vi sinal vermelho, não vi sinal verde. Eu estava mexendo no celular. Só vi o baque. Mas vou pedir desculpas e pagar pelo prejuízo.”

O caso repercutiu nas redes sociais e levantou críticas sobre imprudência no trânsito.

Fonte: Redes sociais | Redigido por ContilNet Notícias

