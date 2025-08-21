Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo

O influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, e a namorada Bia Miranda sofreram um grave acidente na manhã de quarta-feira (20), na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O veículo envolvido era um Porsche 911 Carrera SC conversível, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, que havia sido quitado apenas um dia antes da batida, segundo Bia.
O carro avançou o sinal vermelho, colidiu contra um Hyundai HB20 e ainda atingiu um poste de semáforo. O Porsche, fabricado em 2019, ficou completamente destruído.
Detenção e registro do veículo
Após o acidente, Gato Preto chegou a ser detido, mas foi liberado em seguida. O boletim de ocorrência aponta que o carro está registrado em nome de outra pessoa.
Declarações nas redes sociais
Nas redes sociais, o influenciador comentou sobre o prejuízo milionário:
“Bati minha Porsche. Perdi R$ 1 milhão e meio e está suave. Vamos para outra.”
Bia Miranda também se pronunciou, afirmando que pretende arcar com os custos do HB20 atingido:
“Não vi nada, não vi sinal vermelho, não vi sinal verde. Eu estava mexendo no celular. Só vi o baque. Mas vou pedir desculpas e pagar pelo prejuízo.”
O caso repercutiu nas redes sociais e levantou críticas sobre imprudência no trânsito.
