Porta-voz do Hamas é morto em ataque de Israel na Faixa de Gaza

O porta-voz do Hamas, Abu Obeida, foi morto em um ataque das Forças de Defesa de Israel (IDF), segundo anunciou o governo de Benjamin Netanyahu neste domingo (31/8). O primeiro-ministro confirmou a ofensiva contra o jihadista, a quem chamou de “símbolo da organização terrorista assassina”.
O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, parabenizou o Exército pela operação e falou em intensificação do conflito na Faixa de Gaza.
“O porta-voz do terrorismo do Hamas, Abu Obeida, foi eliminado em Gaza e enviado para encontrar todos os membros frustrados do eixo maligno do Irã, Gaza, Líbano e Iêmen no fundo do inferno”, escreveu a autoridade no X.
Leia também
-
Brasileiro que atuava no Exército de Israel morre na Faixa de Gaza
-
Israel resgata e identifica corpo de refém sequestrado pelo Hamas
-
Primeiro-ministro dos Houthis é morto em ofensiva de Israel no Iêmen
-
Israel diz ter assassinado líder do Estado Islâmico na Faixa de Gaza
“Em breve, à medida que a campanha contra Gaza se intensifica, ele encontrará muitos outros de seus cúmplices no crime lá — assassinos e estupradores do Hamas”, completou o ministro.
Em um comunicado nesse sábado (30/8), as IDF já haviam informado sobre um ataque a um “importante terrorista do Hamas” no norte da Faixa de Gaza. Ao todo, cinco pessoas morreram na ação.